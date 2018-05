Des abonnés de Cogeco privés de services

Les services de Cogeco sont interrompus dans une partie du secteur Trois-Rivières ouest. C'est qu'un camion lourd aurait accroché des fils électriques au coin des boulevards Jean XXIII et Mauricien. L'événement est survenu en fin d'après-midi.

Sur son site Internet, Cogeco explique « qu'une panne affecte les services de télévision, d'Internet et de téléphonie [...] Cette panne est causée par le bris d’une fibre optique et nécessite un certain délai de réparation ».

La police de Trois-Rivières affirme que la circulation a été interrompue durant une partie de l’après-midi, mais que tout est rentré dans l’ordre vers 17 h.

On ignore pour l’instant le nombre d’abonnés privés de services dans la région. Cogeco affirme que des techniciens travaillent pour rétablir les services dans les plus brefs délais.