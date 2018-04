Des citoyens insatisfaits du nettoyage des rues à Trois-Rivières

Le nettoyage des rues semble créer de l'insatisfaction à Trois-Rivières. Des résidents ont confié avoir été incommodés par le fort bruit et par la poussière causés par la machinerie qui effectue ses opérations pendant la nuit.

Les conseillers municipaux des districts Marie-de-l'Incarnation et des Carrefours, Denis Roy et Valérie Renaud-Martin, indiquent avoir été interpellés par des résidents sur la question. C’est que l'opération a dû être retardée en raison du printemps tardif cette année.

Mis à part les plaintes pour le bruit et la poussière, certains citoyens sont mécontents en raison du fait que les opérations dérangent leur sommeil.

Les élus rencontrés affirment que les opérations ont lieu durant la nuit puisque la circulation est moins grande.

C’est un mal nécessaire, c’est pour rendre accessibles le trottoir, les rues le plus rapidement possible. Si on restreint les plages horaires pour nettoyer, à ce moment-là, les délais augmentent.

Valérie Renaud-Martin conseillère municipale des Carrefours