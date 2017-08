Des découvertes intéressantes lors de fouilles archéologiques à Odanak

Des fouilles archéologiques sont en cours dans la communauté autochtone d'Odanak au Centre-du-Québec. Des rénovations ont provoqué ces fouilles. Une troisième maison longue a alors été découverte.

« C'est une belle trouvaille. En fait, les fouilles avaient commencé en 2009 et se sont perpétuées jusqu'en 2014. [...] On a retrouvé d'autres vestiges, donc une autre maison longue dans laquelle on retrouve des fosses, une espèce de fosse dépotoir, poubelle, où on va retrouver tous les ossements des animaux consommés par les Abénakis à peu près au 16e, 17e siècle », élabore l'archéologue de l'Université Laval, Geneviève Treynaud.

L'équipe de chercheurs a aussi trouvé des outils, des perles, des graines et du verre.

« On trouve des graines, des petits pois, on a de la courge. Ça donne une idée de ce que pouvaient cultiver les Abénakis ici dans la mission », indique l'archéologue de l'Université Laval, Geneviève Treynaud.

Les fouilles se poursuivent jusqu'à vendredi. L'équipe de l'Université Laval ira par la suite vers Wôlinack et Bécancour.