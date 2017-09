Des écologistes s'inquiètent de l'achalandage du parc de la Mauricie

Des environnementalistes s'inquiètent du fort achalandage au parc de la Mauricie. Ils craignent que cela porte atteinte à l'intégrité écologique de l'espace vert.

Le Mouvement vert de la Mauricie estime que l'intégrité écologique est en péril. Il avance qu'il faut trouver un équilibre entre l'achalandage et la préservation.

« Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, c'est qu'on ouvre tout grand les valves à l'encontre des recommandations du rapport sur l'intégrité écologique qui disait on doit réduire l'emprunte humaine. En 2017, où on fête les parcs nationaux, on fait l'inverse », martèle Patrick Rasmussen du Mouvement vert Mauricie.

De son côté, le parc national de la Mauricie indiqueavoir diverses initiatives pour la conservation et la restauration de l'espace vert.

« Par le biais de son Programme de conservation et de restauration, Parcs Canada prend des mesures pour conserver les parcs nationaux et contribuer au rétablissement des espèces en péril », répond l'agente de communications du parc national de la Mauricie, Élisabeth Caron.

Selon des informations de Maude Montembeault