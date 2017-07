Des funérailles privées pour Alexandre Cazes

La famille d'Alexandre Cazes lance un appel : elle souhaite vivre les funérailles du jeune homme dans la plus stricte intimité.

Dans un communiqué du complexe funéraire J.D. Garneau, diffusé par la firme de relations publiques Pragmatique communication, on peut lire que « depuis la mort d’Alexandre Cazes, sa famille est constamment sollicitée par les médias et par des membres du public ».

Sa famille dit être « incapable de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour elle en ce moment : vivre son deuil ».

Peu importe les allégations qui sont faites envers notre fils, une réalité demeure. Nous avons perdu notre fils, nous sommes démolis et nous avons besoin de vivre cette douleur dans l’intimité. Parents d’Alexandre Cazes via un communiqué

Le 12 juillet, le Trifluvien de 25 ans a été trouvé mort dans sa cellule de prison à Bangkok, en Thaïlande, sept jours après avoir été accusé d’être à la tête d’un site illégal.

À la suite d’une opération menée par le FBI et la GRC, l’homme a été arrêté. Il était accusé d’avoir créé un site sur le web invisible, AlphaBay, à travers lequel il vendait de la drogue dure, comme du fentanyl et de l’héroïne et des armes à feu.

Le secrétaire à la Justice américain, Jeff Sessions, avait lui-même souligné le démantèlement de ce site, qui est « de loin le plus gros site du web profond ».

Nous espérons que les membres des médias et les curieux pourront le comprendre. Nous avons besoin que l’on cesse de nous solliciter, s’il vous plaît. Parents d’Alexandre Cazes via un communiqué

Seuls les proches d'Alexandre Cazes sont donc invités à ses funérailles, qui auront lieu samedi à Trois-Rivières. La famille demande aux médias et aux curieux de ne pas se rendre sur place, par respect pour leur deuil.

Le Trifluvien habitait en Thaïlande. Il avait une conjointe et devait bientôt être père. Selon le FBI, il était multimillionnaire grâce à ses activités.