Des pénalités plus lourdes pour les mauvais déneigeurs à Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières imposera des pénalités plus lourdes pour ses entrepreneurs de déneigement, lorsqu'ils faillissent à la tâche. Alors que les pénalités maximales étaient de 1000 $, elles pourraient avoisiner les 25 000 $ si un entrepreneur faillit à remplir ses obligations.

Quatre contrats ont été octroyés lors de la séance du conseil municipal le 21 août. La Ville indique avoir également amélioré son processus de communications avec les entrepreneurs pour éviter d'en arriver aux pénalités. Par exemple, les entrepreneurs en déneigement doivent fournir des rapports quotidiens signés sur l'état du secteur qu'ils sont responsables de déblayer. Un entrepreneur ayant une évaluation globale négative à la fin de la saison pourrait aussi être interdit de soumissionner pendant une période maximale de deux ans.

Rappelons que de nombreux citoyens déploraient que les trottoirs étaient mal déglacés à l'hiver 2017.

Le directeur de l'approvisionnement de la Ville de Trois-Rivières, Jean-François Houde, assure que les contrats seront progressivement revus et que, pour la Ville, c'est aussi une question de sécurité civile et qu'un suivi est assuré.

Un nouveau « skatepark »

Le parc des Ormeaux aura un nouveau parc de planche à roulettes. Le projet d'un maximum de 700 000 $ a été voté lors de la séance du conseil municipal. Cette cure de jeunesse pour l'espace émane d'un groupe de planchistes qui ont sensibilisé la municipalité à la question.

« Ce ne sera plus des structures en acier dangereuses. C'est vraiment des structures moulées dans le béton [...] Le skatepark qu'on va avoir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus moderne. On en voit ailleurs dans des grandes villes. Alors on a pris ce virage-là, pour répondre aux attentes de ces jeunes-là », avance le maire Yves Lévesque.

Le projet devrait voir le jour à temps pour la saison estivale 2018.