Des préposées aux bénéficiaires en ont assez

Des préposées aux bénéficiaires du CHSLD Roland-Leclerc, à Trois-Rivières, sont à bout de patience. Elles se disent épuisées et pressent le gouvernement d'agir.

Plusieurs se sont confiées à Radio-Canada. Elles dénoncent le manque de personnel dans leur établissement.

Lise, qui travaille depuis sept ans au CHSLD Roland-Leclerc, s’adresse directement au ministre de la Santé Gaétan Barrette. « Donnez-nous du personnel », implore-t-elle.

La préposée aux bénéficiaires ajoute que le manque de personnel affecte lourdement la santé de ses collègues et que toute l’équipe « est épuisée ».

Tout le monde part en maladie. Il y en a qui sont fatiguées, il y en a qui font des burn-out, des dépressions. On s’en va où avec ça? Lise, préposée aux bénéficiaires depuis 7ans, CHSLD Roland-Leclerc

Solidarité dans la tourmente

Sa collègue Sylvie Champagne affirme être sollicitée « de tous bords, tous côtés ». Elle estime que sans la solidarité entre employées, elle se retrouverait parfois seule sur le plancher.

Je suis bien contente que le monde se tienne sauf qu'on a besoin de plus que des collègues qui se tiennent les coudes! Sylvie Champagne, préposée aux bénéficiaires, CHSLD Roland-Leclerc

Bénévole, Micheline Blais témoigne des difficultés vécues entre les murs du CHSLD Roland-Leclerc.

Des soirs, ils sont 2 préposés pour 40 bénéficiaires. Ça n'a pas de sacré bon sens! Micheline Blais, bénévole

Impact sur les soins

Les préposées aux bénéficiaires ne le cachent pas : leur épuisement cause inévitablement des lacunes dans les services qu’elles offrent.

L’une d’elles, Marianne Noël, a de nombreux exemples en tête. Elle affirme que des bains ne sont pas donnés, qu’elle doit faire manger cinq ou six bénéficiaires en même temps, ou qu’elle ne peut pas toujours aider immédiatement les bénéficiaires à aller aux toilettes.

Ils deviennent anxieux parce qu'on n'est pas là. Marianne Noël, préposée aux bénéficiaires, CHSLD Roland-Leclerc

Pour ajouter au problème, sa collègue Renée Couture déplore qu'elle manque de temps pour répondre aux demandes. La situation est pire lorsqu'elle se retrouve déplacée dans un autre département et que les patients ne la connaissent pas.

« Avec le manque de personnel, je ne peux pas prendre le temps de dire : "Écoutez, monsieur ou madame, je vais vous changer et je vais vous mettre en jaquette, on va enlever vos vêtements." Tu n'as pas le temps. Tu leur dis seulement : "Je m'en viens vous changer". C'est certain que la personne se sent agressée et c'est normal, je me trouverais agressée moi aussi », explique-t-elle.

Je vais te dire sincèrement : j'ai 60 ans, puis je ne veux pas me retrouver ici. Ça te donne une idée. Renée Couture, préposée aux bénéficiaires, CHSLD Roland-Leclerc

Loin de blâmer les préposées aux bénéficiaires, Linda Houle, dont la mère réside au CHSLD, s’aperçoit que le personnel manque à cet endroit.

Les préposées courent comme des malades. Je vous dis, ça n'a aucun bon sens! Linda Houle, proche d’une bénéficiaire au CHSLD Roland-Leclerc

Mme Houle précise que sa mère paie 1800 $ par mois pour être hébergée au CHSLD, mais juge qu’un manque de personnel rime forcément avec un manque de services. Elle affirme qu’elle « ne peut pas croire » que le gouvernement reste inactif devant la situation.

La réponse du CIUSSS

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec reconnaît que les heures supplémentaires ne sont pas toujours « évidentes ».

La direction ajoute que cette mesure est « exceptionnelle » et qu’elle est utilisée dans « un contexte de pénurie de main-d’oeuvre ».

Le CIUSSS affirme aussi que le recrutement est sa priorité. « Nous faisons actuellement tout ce qui est possible afin d’améliorer les conditions de travail du personnel », écrit la direction.

D'après le reportage de Sarah Désilet-Rousseau