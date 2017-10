Des rénovations de 3,6 M $ pour le centre de réadaptation Interval

Les nouveaux locaux du centre de réadaptation pour déficience physique Interval ont été inaugurés lundi à Trois-Rivières. L'investissement de 3,6 millions de dollars de Québec permettra d'améliorer les services d'aide technique comme la confection d'orthèses et l'ajustement de fauteuils roulants.

Les usagers se disent satisfaits que l’agrandissement attendu depuis 15 ans soit enfin réalisé.

Enfin, on a l’accouchement du projet. Pierre Gélinas, président du comité des usagers du centre Interval

« On peut desservir notre clientèle plus rapidement, renchérit René Boisvert, un employé du centre Interval. C’est important parce que ces gens-là, ils ne sont pas en santé comme nous. »

Une question de sécurité

Selon Line Girard, directrice générale adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation du CIUSSS-MCQ, il était devenu essentiel d’agrandir les locaux du centre, afin d'offrir plus de place aux employés pour travailler.

« Il y avait un souci pour la sécurité des lieux, la gestion des risques était beaucoup plus importante, indique-t-elle. Maintenant qu’on a des locaux qui répondent aux normes, qui sont aérés, qui sont adaptés, on a de la place. On est certains qu’au niveau sécuritaire, tout est dans l’ordre. »

« Avant, c’était effrayant, raconte Pierre Gélinas. C’était tout condensé, même les garde-robes étaient utilisés. Il n’y avait pas un pouce carré qui n’était pas utilisé. C’était vraiment trop petit. »

Avec ce nouvel environnement de travail, la direction du centre espère maintenant axer son service d'aide technique sur la recherche, le développement et l'innovation.

Avec les informations de Pierre Marceau.