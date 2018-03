Des ressources en santé mentale pour les employés de Produits forestiers Résolu en Mauricie

L'entreprise Produits forestiers Résolu donne des outils à ses employés pour combattre les troubles de santé mentale. Déjà implanté dans les installations du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le programme sera bientôt introduit dans les usines de la Haute-Mauricie dès cette année.

L’entreprise s’est dotée du programme « Et moi, comment ça va? » après qu’un employé de l’entreprise au Lac-Saint-Jean se soit enlevé la vie.

« On s’est demandé : pourquoi on ne s’était pas rendu compte de sa détresse psychologique? », explique le directeur principal des affaires publiques et des relations gouvernementales de Produits forestiers Résolu, Karl Blackburn, à l'émission Facteur matinal.

En lien avec ce programme, chaque employé reçoit une trousse qui lui permet d’obtenir facilement des réponses à ses questions et le diriger vers des services professionnels. Dans un milieu de travail majoritairement composé d’hommes, il s’agit d’une initiative qui brise des barrières.

La détresse psychologique chez les hommes, c’est souvent un sujet tabou. Karl Blackburn, directeur principal des affaires publiques et des relations gouvernementales, Produits forestiers Résolu

« Le simple fait de mettre ce programme sur pied fait en sorte de leur permettre d’avoir les outils nécessaires pour savoir s’ils ont des problèmes psychologiques, mais aussi ça permet à leurs collègues d’être sensibilisés à cette réalité-là », ajoute Karl Blackburn.

Karl Blackburn indique que le programme a déjà un impact positif sur l’absentéisme des employés, qui quittent moins longtemps le travail pour cause de troubles de santé mentale.