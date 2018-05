Des voyageurs de Cubana forcés de trouver un plan B

Un voyageur de Trois-Rivières qui partait pour Cuba a dû changer de destination voyage à la dernière minute. Il n'est pas le seul à avoir dû revoir ses plans. La compagnie d'aviation Cubana a décidé de suspendre temporairement ses vols pour la fin de semaine.

Un texte de Marie-Ève Trudel

Un avion de la compagnie Cubana s'est écrasé à Cuba vendredi, faisant plus de 110 morts et trois blessés.

« Je pense que Cubana a réagi face au drame qui s'est produit à la Havane », dit le Trifluvien Claude Bolduc.

Dans une note publiée samedi, l'agence Caribe Sol informe sa clientèle que « les vols aller et retour de Montréal sont présentement annulés pour samedi et dimanche ». Sans toutefois expliquer la raison, la compagnie souligne que la situation est hors de son contrôle.

Claude Bolduc a eu la mauvaise surprise en arrivant à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau samedi. Valises en main, il partait pour deux semaines à Cuba.

On a appris que Cubana avait cancellé tous ses vols alors il n'y a plus personne qui part et on ne sait pas jusqu'à quand.

Claude Bolduc, voyageur de Cubana