Dessiner 5000 personnes par année de Trois-Rivières à Macao

Voyager grâce à ses dessins, c'est le rêve qu'a réalisé la caricaturiste de Trois-Rivières, Fannie Le Vasseur. Chaque année, elle dessine un peu plus de 5000 personnes tant au Canada, qu'en Chine.

« Ce que j'aime le plus, c'est le contact avec les gens, dit-elle. Parce que je pourrais avoir le choix de dessiner pour les journaux à mon bureau, passer trois heures sur une caricature, mais ce que j'aime, c'est être dans la fête! »

De façon générale, Fannie Le Vasseur consacre entre 10 et 15 minutes par caricature.

Elle et son équipe de caricaturistes sont au centre-ville de Trois-Rivières le temps d'une soirée samedi et dessineront les passants qui voudront se prêter au jeu.

L'activité gratuite fait partie de la programmation de l'animation estivale du centre-ville.

Fannie Le Vasseur cumule plus de 15 ans d'expérience en caricature. Son art lui a permis de dessiner de nombreuses personnalités connues aux États-Unis et en Chine plus récemment.

« Macao, c'est le Las Vegas asiatique », dit-elle. « La barre était très haute, j'ai survécu à ça. Il n'y a plus rien à mon épreuve maintenant! »

D'après les informations de Jennifer O'Bomsawin