Enquête publique sur la mort d’une jeune toxicomane dans un centre de thérapie

La coroner en chef du Québec, Me Catherine Rudel-Tessier, ordonne la tenue d'une enquête publique sur la mort de Lyndia Hamel. La jeune femme de 21 ans a succombé à une surdose de drogues à la Maison Carignan de Trois-Rivières en décembre 2016. Cette décision a été motivée par de nouvelles informations révélées à Radio-Canada.

Un texte de Marie-Pier Bouchard

Cette décision qui survient deux semaines après la sortie du rapport du coroner qui était responsable du dossier, Pascal Pelletier, qui a conclu, que la mort de Lyndia Hamel était accidentelle.

Me Rudel-Tessier mentionne que les révélations d'un ex-résident de la Maison Carignan, Zacharie Bouffard, l'auraient convaincue qu'il était nécessaire d'entendre plusieurs témoins pour éclaircir cette histoire.

En ordonnant cette enquête publique, elle espère entre autres que la mère de Lyndia Hamel, avec qui elle a échangé, pourra avoir des réponses à ses nombreuses questions.

Si ces témoins-là n’étaient pas venus voir les journalistes pour expliquer ce qu’ils avaient vu, ce qu’ils avaient constaté, il n’y aurait pas eu d’enquête publique. Me Catherine Rudel-Tessier, coroner en chef du Québec

Une enquête publique ordonnée dans ce contexte, c'est du jamais vu pour Me Rudel-Tessier, qui est à quelques jours de sa retraite après près de 20 ans de services au Bureau du coroner.

« Chaque fois qu’on fait une enquête publique il y a quand même de nouveaux témoins qui apparaissent, mais de cette façon-là, je ne l’ai pas vu, ce déferlement de témoignages qui arrivent à la suite du rapport », explique-t-elle.

Si ces personnes n'étaient pas en mesure de témoigner au moment de l’investigation du coroner, Catherine Rudel-Tessier veut qu'on les écoute maintenant qu'ils sont prêts et qu'on entende publiquement la version des faits de la Maison Carignan.

L'enquête, qui devrait avoir lieu au palais de justice de Trois-Rivières, a été confiée à Me Karine Spénard. Les dates d'audiences et la liste des témoins seront connus au cours des prochains mois.

À la suite de la diffusion des témoignages de deux ex-résidents, la Maison Carignan avait déclaré, par voie de communiqué, prendre « très au sérieux les deux témoignages [...] même s’ils ne correspondent pas à la réalité des faits ».

Aujourd'hui, le directeur de la Maison Carignan, Alain Poitras, assure, par voie de communiqué, que l'organisme va collaborer à l'enquête, mais qu'il ne fera aucun commentaire pour l'instant.

La Maison Carignan reçoit annuellement plus d'un demi million de dollars en subventions du CIUSSS-MCQ, un peu plus de 306 000$ du Programme de financement des ressources certifiées offrant de l'hébergement en dépendance et plus de 270 000$ du Programme de soutien aux organismes communautaires, selon la porte-parole du CIUSSS, Valérie Provencher.

Rapport contesté par des proches

Par ailleurs, au lendemain de la diffusion du reportage sur nos ondes, un ami d’enfance de Lyndia Hamel a déposé un avis de contestation au Bureau du coroner réclamant la réouverture du dossier.

Dans le document, dont Radio-Canada a obtenu copie, Étienne Fréchette remet en question les conclusions du rapport du coroner.

Joint au téléphone, il explique que les proches attendaient le rapport du coroner avec impatience, mais que plusieurs questions demeurent toujours sans réponse.

Sa mère est démolie. On pensait qu’elle était en sécurité là-bas. Étienne Fréchette, ami d'enfance

Selon les proches de la jeune femme, plusieurs éléments laissent croire que « la condition psychologique et physique de Lyndia a été grandement banalisée ». Sinon, elle serait toujours en vie, affirme Étienne Fréchette dans la contestation.

Ce dernier dit accorder une grande importance aux propos des résidents présents à la Maison Carignan au moment des faits.