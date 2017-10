Environ 750 personnes au lancement de campagne d’Yves Lévesque

À l'aide de tableaux et de chiffres, devant une foule d'environ 750 personnes, le maire sortant de Trois-Rivières, Yves Lévesque, a parlé d'économie, lors du lancement de sa campagne électorale, mercredi soir, dans un hôtel de la ville.

Un texte de Marilyn Marceau

Yves Lévesque tente de se faire élire comme maire de Trois-Rivières pour un cinquième mandat et selon les organisateurs, ses partisans étaient plus nombreux cette année qu’au dernier lancement de campagne, en 2013.

« Je suis content, a déclaré Yves Lévesque. Je pense que ça démontre que les gens sont conscients du travail qui a été fait. »

L’économie était au coeur du discours d’Yves Lévesque. Selon lui, plusieurs indicateurs démontrent que le développement économique s'est accru durant ses années comme maire.

Le maire sortant souhaite attirer des entreprises, des touristes et « créer un milieu de vie » agréable, notamment pour attirer de la main-d’oeuvre dans la ville.

Train à grande fréquence

Le projet que le candidat à la mairie souhaite réalise au cours d’un prochain mandat est l’implantation d’un train à grande fréquence (TGF) reliant Trois-Rivières et Montréal.

Le fait de partir de Trois-Rivières, monter au centre-ville de Montréal en 50 minutes, ça prend plus de temps que ça de Repentigny à Montréal et le coût de la vie est beaucoup plus cher là que chez nous.

Yves Lévesque, maire sortant de Trois-Rivières