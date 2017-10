Festival de la galette de sarrasin : quelle place pour les familles?

Un citoyen de Louiseville reproche à l'organisation du Festival de la galette de sarrasin d'oublier les familles en ne prévoyant aucun espace pour elles. Une publication sur Facebook de Michel Thibeault a suscité plusieurs réactions.

Le citoyen fait valoir que les jeunes familles constituent une grande partie de la clientèle.

« Ces jeunes enfants-là [...], ils ont besoin de rester dans leur milieu et d'avoir du plaisir là, en sécurité et à leur manière. C'est important de répondre à leurs besoins comme aux besoins des gens de l'extérieur et des gens plus âgés », dit Michel Thibeault.

Ça va assurer la pérennité de cet événement-là. Les jeunes familles, c'est la clientèle de demain. Ça, c'est important. Michel Thibeault, citoyen

Plusieurs familles rencontrées sur place ont témoigné de leur déception face à l'absence d'activités familiales et auraient aimé qu'il y ait plus de jeux pour leurs enfants.

L'organisation réagit

Le président de l'organisation, André Auger, se dit bien au fait de la situation, mais affirme que l'aménagement d'un lieu familial nécessite beaucoup d'espace et que l'emplacement du festival ne le permet pas.

C'est un festival de rue, on est tout le temps limité dans les espaces. Oui il faut faire de quoi pour les jeunes, mais regardez la rue. Des espaces libres, il n'y en a pas. André Auger, président du Festival de la galette de sarrasin

L'organisation admet qu'elle pourrait faire plus et promet d'étudier la situation l'an prochain, à l'occasion du 40e anniversaire du Festival de la galette de sarrasin.

« On travaille sur le dossier », dit André Auger.

D'après les informations de Jennifer O'Bomsawin