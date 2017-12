Feu à l’ancienne crèmerie : le propriétaire privilégie la thèse criminelle

Le propriétaire du bâtiment qui a été la proie des flammes à Trois-Rivières est venu constater l'ampleur des dégâts mercredi. Francis Lemay soupçonne que l'incendie soit d'origine criminelle. Il a fait part de son hypothèse à la police.

La veille de l’incendie, Francis Lemay avait découvert que des squatteurs s’étaient installés dans la bâtisse de trois étages. « C’est la piste principale que nous on privilégie, c’est là-dessus qu’on travaille », a-t-il expliqué.

Francis Lemay affirme avoir averti la police de la présence des squatteurs et les policiers lui auraient dit de disposer des effets personnels des occupants illégaux.

On se demande s’ils [les squatteurs] sont venus chercher leurs effets, ils ne les ont pas trouvés, mais on les avait jetés. Francis Lemay, propriétaire du bâtiment

« On voulait tenter d’éclaircir la situation pour faire comprendre aux gens qu’on n’a peut-être pas de part de responsabilité dans cette histoire-là et montrer notre bonne volonté pour collaborer et pour éventuellement trouver la cause réelle du sinistre », précise-t-il.

L’incendie a complètement ravagé le bâtiment inoccupé qui faisait partie des installations de l’ancienne Crémerie des Trois-Rivières. Le feu s'est déclaré vers 4 h, mardi matin.

L'enquête se poursuit

Le propriétaire des lieux, Francis Lemay, établi à Montréal, a fait le tour du site mercredi avec l'enquêteur au dossier.

L’incendie a été violent. Francis Lemay, propriétaire du bâtiment

Il n'est pas en mesure de chiffrer les pertes, mais affirme que les dégâts sont importants. Il prévoyait rencontrer les assureurs à ce sujet mercredi après-midi.

La service de police de Trois-Rivières poursuit son enquête. Elle n'écarte toujours aucune hypothèse. Aucun élément ne permet de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse criminelle.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel