Gord Downie, Arcade Fire et Hubert Lenoir sur la longue liste du prix Polaris

L'album posthume de Gord Downie, Everything Now d'Arcade Fire et le premier opus d'Hubert Lenoir comptent parmi les 40 albums en lice pour le 15e prix de la musique Polaris.

Le chanteur de Tragically Hip a lancé Introduce Yerself, une série de lettres d'amour à ses amis quelques temps avant de succomber à un cancer du cerveau l'automne dernier.

Pour sa part, le groupe montréalais Arcade Fire pourrait possiblement remporté un deuxième prix Polaris avec le disco-rock d'Everything Now, sept ans après celui pour The Suburbs.

On retrouve aussi plusieurs noms qui ont déjà fait leurs preuves comme Philippe Brach, Pierre Lapointe, Jean-Michel Blais, Pierre Kwenders, The Barr Brothers, Milk and Bone, Loud et Alvvays.

Des artistes de la relève voient aussi le nom sur cette première sélection comme la révélation Radio-Canada Hubert Lenoir, Lydia Képinski et Daniel Caesar.

Quelque 200 critiques musicaux et journalistes culturels ont évalué environ 225 albums canadiens pour établir cette longue liste. Ce nombre se réduira à seulement 10 titres le 17 juillet prochain.

Choisi par un jury de 11 personnes, le gagnant ne sera connu que le 17 septembre au gala Polaris à Toronto. La récompense est assortie d’une bourse de 50 000 $.

L’an dernier, les membres du jury avaient jeté son dévolu sur La papessa de Lido Pimienta.