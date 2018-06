Hermes Magnus, un des chaînons qui ont mené à la chute du président Lula

Les scandales de corruption qui ont mené à la condamnation de l'ex-président Luiz Ignacio Lula da Silva ont déboussolé les Brésiliens.

L'ancien président a été condamné à une peine de 12 ans pour corruption. Il est le plus célèbre des 123 personnes condamnées pour avoir pillé les coffres de la Petrobras, la compagnie pétrolière nationale.

Le système de corruption a été perfectionné par Lula et son éminence grise, José Dirceu, lui aussi condamné à 31 ans de prison.

Hermes Magnus était un homme d’affaires au Brésil. Il s'est réfugié au Canada il y a deux ans après avoir dénoncé ses associés, Alberto Youssef et le député Jose Janene, qui blanchissaient de l'argent en se servant de sa compagnie.

C'est le juge Sergio Moro qui, six ans plus tard, a découvert le lien entre Youssef et le patron de la Petrobras, Paulo Roberto Costa.

Menacés de prison, les deux hommes ont dénoncé des dizaines de complices de l'immense détournement de fonds par le biais de contrats truqués avec des compagnies de construction.

Hermes Magnus vit maintenant à Shawinigan, il parle français et il a obtenu le statut de réfugié.

Il observe de loin la présidentielle brésilienne prévue en octobre. Les sondages donnaient Lula gagnant. Mais il est en prison.

Maintenant, les Brésiliens sont déboussolés, ils ont perdu toute confiance dans leurs politiciens trop souvent corrompus.

Le seul candidat solidement en campagne est le député indépendant Jair Bolsonaro, un ancien militaire nostalgique de la dictature. La corruption est son cheval de bataille.

Selon Hermes Magnus, l’ancien militaire n’est pas un bon candidat.

« Bolsonaro n'est pas une bonne solution au Brésil, même mes amis disent que c'est l'unique option du Brésil. Ce n'est pas vrai, c'est juste un vote de protestation. Il est trop proche des militaires », conclut Hermes Magnus qui a refait sa vie au Québec.

Avec les informations de Jean-Michel Leprince