Huit nominations pour Denis Villeneuve et Blade Runner 2049 aux British Academy Film Awards

Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve et sorti à l'automne dernier, obtient huit nominations aux British Academy Film Awards, l'équivalent britannique des Oscars, notamment dans la catégorie du meilleur réalisateur.

C'est une bonne nouvelle pour Denis Villeneuve, dont le long métrage avait été boudé par les Golden Globes, et cela lui donne bon espoir pour les Oscars, à 15 jours de l'annonce des nominations.

Blade Runner 2049 met en vedette Harrison Ford et Ryan Gosling dans une intrigue qui se déroule 30 ans après les aventures racontées dans le chef-d'œuvre Blade Runner, de Ridley Scott (1982). C'est le quatrième long métrage américain de Denis Villeneuve, après L’arrivée, Sicario et Prisonniers.

Les films nommés le plus de fois aux British Academy Film Awards

C'est le film à suspense fantastique La forme de l'eau qui mène la course aux récompenses avec 12 nominations. Réalisé par Guillermo del Toro, il a été tourné à Toronto et à Hamilton.

La tragicomédie Three Billboards : les panneaux de la vengeance et le film biographique sur Winston Churchill, Les heures sombres, obtiennent pour leur part neuf nominations chacun.

Les films en lice pour le titre du meilleur long métrage sont La forme de l'eau, Three Billboards : les panneaux de la vengeance, Les heures sombres, Dunkerque et Call Me by Your Name.

Christopher Plummer nommé

L'acteur canadien Christopher Plummer est nommé dans la catégorie du meilleur rôle de soutien masculin pour Tout l'argent du monde, dans lequel il a remplacé à la dernière minute Kevin Spacey, écarté en raison d'allégations d'inconduite sexuelle.

La cérémonie des British Academy Film Awards aura lieu au Royal Albert Hall, à Londres, le 18 février, soit deux semaines avant les Oscars. À l'animation, la comédienne Joanna Lumley, de la série Absolutely Fabulous, succède à l'animateur de longue date Stephen Fry.