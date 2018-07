Une campagne de sociofinancement a été lancée afin d'amasser des fonds pour aider à retrouver Mélissa Blais, la jeune femme de Yamachiche portée disparue depuis plus de six mois.

L’argent récolté sur internet s’ajoutera à la somme de 5000 $ déjà offerte par l’organisme Jeunesse au soleil comme récompense en échange d’informations qui aideraient à retrouver la mère de deux enfants.

La campagne a été lancée par la belle-soeur de Mélissa Blais, Sylvie René.

Nous sommes dans le néant et voilà notre plus grand rêve:nous souhaitons la retrouver et redonner à ses enfants un semblant de vie normale, peu importe les réponses.

Extrait du message de Sylvie René sur le site onedollargift.com