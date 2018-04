Infoman expose ses clichés à Drummondville

« Une bonne photo, c'est un coup de poing, selon moi. » C'est en ces termes que Jean-René Dufort décrit une bonne photo. L'animateur d'Infoman expose 34 de ses oeuvres au Musée national de la photographie de Drummondville jusqu'au 9 juillet.

Un texte d'Anik Moulin

La principale mission du musée est de conserver les nombreux artéfacts qu'il reçoit chaque semaine, dont la collection impressionnante de 22 000 appareils photographiques. L'institution propose aussi de nombreuses expositions par année.

L'animateur cravaté a accepté l'invitation sans aucune hésitation. Pour lui, il n'y a pas assez de musées de la photo au Québec! Il propose donc 34 photographies grand format. Des oeuvres fortes et surprenantes, en noir et blanc et en couleurs, dont plusieurs ont été prises durant les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang.

Je ne le dirai pas ici, à Radio-Canada, mais quand je vais aux Olympiques, je dis oui secrètement, en bonne partie pour la possibilité d'aller prendre des photos! Jean-René Dufort, animateur et photographe

Jean-René Dufort a toujours fait de la photographie. D'ailleurs, il a tenu un appareil photo bien avant de tenir un micro! À l'adolescence, il avait sa propre chambre noire.

Dans ma maison, chez mes parents, j'avais mes acides. Je m'étais fait une chambre noire dans le garde-robe. J'ai toujours fait de la photo! Jean-René Dufort, animateur et photographe

Ce qui me fait rire, c'est quand les gens réalisent que je fais ça! Hein? On ne savait pas que tu faisais de la photo! Jean-René Dufort, animateur et photographe

Pour lui, une photo ne vaut pas mille mots, mais dix mille!

L'exposition Mon oeil, de Jean-René Dufort, est présentée jusqu'au 9 juillet au Musée national de la photographie de Drummondville.