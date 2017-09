Internet haute vitesse crée l'engouement dans la MRC de Bécancour

Les citoyens de la MRC de Bécancour optent en grand nombre pour le branchement à Internet haute vitesse, selon le préfet Mario Lyonnais. Un service qui incite même des familles à emménager. L'entreprise Sogitel installe la fibre optique partout sur le territoire.

Un texte de Marilyn Marceau

Le projet de fibre optique coûte 15 millions de dollars et l'investissement en vaut réellement la peine, affirme Mario Lyonnais à la lumière du nombre de personnes qui choisissent de s’y brancher.

Ça va au-delà de nos espérances, les gens se branchent! On croyait à un pourcentage de 30% et là on est rendu à 50%.

Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour