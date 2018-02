Jour de pesée pour Simon Kean et Alexis Santos

Les boxeurs qui participent au gala de boxe au Centre Gervais auto, samedi soir, ont effectué la pesée officielle à la Plaza Mauricie à Shawinigan. Près d'une centaine de spectateurs ont assisté à l'événement.

Un texte de Catherine Bouchard

Les amateurs présents applaudissaient et demandaient des photos avec le Trifluvien Simon Kean.

Le boxeur invaincu depuis le début de sa carrière professionnelle a affiché 111 kilos au moment de la pesée.

Son opposant, l'Américain Alexis Santos, pesait 103 kilos.

« C'est la première fois que je fais une pesée et qu'il y a autant d'animation, autant d'engouement, donc ça me donne une bonne idée pour la soirée de demain. Ça me motive beaucoup et je trouve ça le fun de voir que les gens participent. Je pense que ça va être électrique demain », indique Simon Kean.

Son adversaire, Alexis Santos, croit que la pression est entièrement sur les épaules du Trifluvien.

« Il sent tout cet amour et que tout le monde est derrière lui, mais c'est de la pression supplémentaire sur lui, ça. Moi, j'arrive ici avec rien à perdre. J'ai déjà eu deux défaites. Une défaite supplémentaire ne me fera rien. Pour lui par contre, ça ruinerait sa carrière », estime M. Santos.

Les deux hommes s'affronteront sur le ring samedi soir au Centre Gervais auto de Shawinigan.

Un test pour François Pratte

Un autre boxeur de la région, François Pratte, combattra aussi dans le cadre de ce gala de boxe.

Pour le Trifluvien, une victoire pourrait ouvrir plusieurs portes.

Ça va être le test de ma carrière. François Pratte, boxeur professionnel

« Si je passe ce gars-là, il y a plus de choses qui s'en viennent par la suite, notamment avec Eye of the Tiger, on a déjà des pourparlers. C'est un test pour moi. On verra ce que ça va donner. Mais je suis assez confiant », confie M. Pratte.

François Pratte a atteint son objectif de pesée de 55 kilos (121,8 livres).