L'Accorderie de Trois-Rivières ferme ses portes

L'organisme d'échange de services l'Accorderie de Trois-Rivières met fin à ses opérations en raison d'une absence de financement.

L'organisme, qui valorisait l'échange de services entre les membres, a fait savoir la nouvelle en toute fin de soirée lundi, par voie de communiqué.

On peut y lire que les « membres de l'Accorderie et son conseil d'administration ont pris la difficile décision de procéder à la dissolution de l'organisme », après plus de dix ans d'activités.

L'organisme explique se retrouver devant une « absence totale de ressources financières », ne pouvoir compter sur aucune subvention récurrente.

60 % des 400 membres de l'organisme étaient en situation de pauvreté.

L'Accorderie permettait aux membres de se rendre des services selon leurs besoins.

L'Accorderie de Trois-Rivières avait été fondée en 2007.

Le réseau québécois des Accorderie compte une dizaine de chapitres.