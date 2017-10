L'aquaponie : cultiver des légumes en élevant des poissons à la maison

L'aquaponie, vous connaissez? Cette forme d'agriculture permet de faire pousser des légumes, des herbes ou des fleurs en symbiose avec des poissons, comme le tilapia. La technique, qui gagne en popularité, rassemble des gens de partout au Québec à Saint-Mathieu-du-Parc en Mauricie.

Un texte de Marie-Ève Trudel

Depuis quelques années, Benoit Deschamps offre une formation pour fabriquer un système d'aquaponie maison.

La technique permet d'économiser 90 % d'eau comparativement à l'agriculture traditionnelle, explique-t-il.

« C'est un mélange entre de l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons et l'hydroponie qui est une culture de plantes, résume Benoit Deschamps. Les poissons vont produire des fientes et de l'urine dans l'eau. Ces fientes-là vont être transformées par des bactéries qui vont les convertir en engrais »

Le citoyen croit à une autonomie alimentaire et énergétique presque complète, lui qui a d'ailleurs construit en 2014 sa maison faite de pneus recyclés.

Une formation en Mauricie

Les formations de Benoit Deschamps, qui s'échelonnent sur une fin de semaine, rassemble généralement autour de 10 participants. Cette fin de semaine, il offrait sa sixième formation.

Des gens de Québec, Drummondville et même de Saguenay ont voulu en apprendre davantage sur la technique d'aquaponie.

« C'est d'avoir un peu nos jardins à l'année dans tout ça, explique un participant, Martin Bourgeois de Grandes-Piles. On se rend compte que l'épicerie devient de plus en plus chère avec la famille, on est rendus à notre quatrième. On cherche à compenser d'un autre côté et c'est sur et certain que ça donne un bon exemple pour eux! »

Une autre participante pense que la technique est appelée à devenir toujours plus populaire.

« C'est difficile de faire de l'agriculture, tandis qu'avec un système comme ça, même à la maison, on est capable d'avoir une autosuffisance et une autonomie, dans un petit espace et on peut s'organiser seuls », dit Pascale Levasseur de Donnacona.

Avec les informations d'Anne-Andrée Daneau