L'Arche Mauricie a besoin d'argent pour adapter ses installations

L'Arche Mauricie, un organisme accueillant une quinzaine d'adultes qui ont une déficience intellectuelle, lance une campagne de financement dans le but de recueillir 25 000 $.

L'organisme se compose de trois résidences situées à Trois-Rivières qui hébergent une quinzaine d'adultes âgés entre 29 et 62 ans.

La somme que L'Arche Mauricie souhaite amasser a pour but d'adapter les installations pour ses occupants vieillissants. Parmi les adaptations prévues, on compte installer des rampes d’accès et modifier les douches pour favoriser l’autonomie.

C'est seulement la deuxième fois en 40 ans d'existence que l'Arche Mauricie a recours à une campagne de financement. L'organisme est déficitaire année après année depuis dix ans.

« Le CIUSSS nous donne environ 50 % de notre budget. Les résidents nous donnent un peu de leur pension pour habiter ici, mais le reste du montant, il faut aller le chercher à l'extérieur », indique le directeur général de L'Arche Mauricie, Luc Héon.

Le président d'honneur de la campagne de financement, Bernard Milette, assure que les ajouts seront plutôt simples.

« Avoir un peu plus d'objets, de matériel pour travailler, c'est uniquement ça qui va rendre les gens de L'Arche plus heureux et plus satisfaits », estime M. Milette.

Selon un reportage de Claudie Simard