La nouvelle bibliothèque municipale de Drummondville officiellement inaugurée

La Ville de Drummondville a officiellement inauguré sa nouvelle bibliothèque municipale jeudi.

La nouvelle bibliothèque permettra désormais les prêts en libre-service et hébergera notamment la Société d'histoire de Drummond et la Société de généalogie de Drummondville. Un café de la chaîne Morgane et différents services municipaux seront aussi hébergés à cette adresse.

Le nouvel édifice Francine-Ruest-Justras a été construit au coût de 21 millions de dollars et a bénéficié d'une aide financière de 6,5 millions du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Le projet crée sept nouveaux emplois. Le chantier a duré 17 mois et le projet détient une certification LEED.

La nouvelle bibliothèque sera officiellement mise en service le 11 septembre. Une série d'activités suivront pour célébrer les nouveaux locaux.