La police de Trois-Rivières se prépare à l’arrivée du fentanyl

Pendant que la consommation de fentanyl prend de l'ampleur à Montréal, le Service de police de la Ville de Trois-Rivières se prépare. Des patrouilleurs et enquêteurs à risque d'être exposés à cet analgésique environ 100 fois plus toxique que la morphine seront formés par la GRC au cours des prochains mois.

Un texte de Marie-Pier Bouchard

À ce jour, les policiers de Trois-Rivières n’ont pas été confrontés à des utilisateurs de fentanyl fabriqué en laboratoire, mais le corps policier se prépare à toute éventualité.

On voit que ça se rapproche. Montréal a été grandement touchée. C’est sûr et certain qu’à Trois-Rivières, on s’attend à vivre une certaine exposition à ce produit-là.

Luc Mongrain, porte-parole du Service de police de la Ville de Trois-Rivières