La SQ prend le relais de l'enquête sur la disparition de James Ambroise-Petiquay

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) a pris le relais de l'enquête entourant la disparition de James Ambroise-Petiquay, 26 ans, disparu de Wemotaci en Haute-Mauricie depuis le 16 octobre 2017.

L’individu est également recherché dans le cadre d’une enquête d’agression sexuelle menée par la SQ.

Le lien entre les deux dossiers rendait l’enquête plus compliquée, ce qui a conduit au transfert du dossier à la SQ, avec l’assentiment du service de police de Wemotaci et du Conseil des Atikamekw de Wemotaci.

La disparition de James Ambroise-Petiquay a été rapportée le 16 octobre dernier. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Au moment de sa disparition, James Ambroise-Petiquay portait un manteau blanc et gris, un jeans et des chaussures noires et rouges.

Toute information pouvant aider à retrouver cet individu peut être transmise, en tout temps, et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.