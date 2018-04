La superclinique de Trois-Rivières ouvre avec l'ambition de désengorger l'urgence

L'ouverture de la première superclinique en Mauricie et au Centre-du-Québec était attendue depuis un certain temps. Après avoir été retardée, voilà que la mini-urgence a officiellement ouvert ses portes lundi. L'initiative devrait permettre de réduire le nombre de personnes qui se rendent à l'urgence.

C'est du moins ce qu'espèrent les autorités de santé publique. Des cas moins urgents, qui seraient classés en priorité 4 ou 5 à l'urgence, pourraient être redirigés vers la superclinique. Il y a environ 50 000 cas classés ainsi annuellement.

« Si nous en en absorbe une vingtaine de mille, bien ça vient un peu réduire la pression, dit le Dr Pierre Martin, chef adjoint du GMF du Cap. On verra au fil du temps dans quelle mesure on va être capable d'en prendre un petit peu plus que 20 000 et on va s'ajuster ».

La clinique médicale située sur le boulevard du Carmel est accessible à l'ensemble de la clientèle, avec ou sans médecin de famille.

Elle sera ouverte 7 jours sur 7 de 8 h à 20 h, exception faite pour le mois d'avril où la clinique fermera à 16 h.

Les patients peuvent dorénavant consulter un médecin sur rendez-vous dans la journée ou le lendemain.

C'est la première clinique du genre en Mauricie. À ce jour, il y a 33 supercliniques au Québec.