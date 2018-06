Lancement de la saison touristique au Centre-du-Québec

La saison touristique est officiellement lancée au Centre-du-Québec. L'équipe de Tourisme Centre-du-Québec dévoile cette année une image actualisée, collant davantage à son offre de produits et à la clientèle qu'elle rejoint.

L'Association touristique régionale adopte aussi un nouveau slogan : « Bien placé pour vous charmer », afin de souligner son emplacement géographique central.

Selon l’équipe, le bilan des visites touristiques dans la région est plus que positif. Les derniers chiffres, datant de 2015, indiquent plus de quatre millions de visites touristiques individuelles au cours de l’année.

Ce sont entre autres les cyclistes et les motocyclistes qui sont courtisés par l’ensemble des forfaits proposés par le site web de l’organisation, qui a d’ailleurs été entièrement refait l’été dernier.

Pour la quatrième année consécutive, une hausse de l’occupation hôtelière est observée partout dans la région.

Les excursionnistes se transforment en touristes, ce qui prouve que les efforts de nos entreprises pour les garder le plus longtemps possible en région portent fruit. Bernard Giles, président de Tourisme Centre-du-Québec

Les cyclistes et les familles

Les clientèles visées par la campagne de séduction de Tourisme Centre-du-Québec sont les couples de 45 à 55 ans et les familles qui représentent à elles seules plus de 21 % des visiteurs. En 2015, des dépenses touristiques de plus de 215 millions de dollars ont été enregistrées.

Rappelons que le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 4,2 millions de dollars pour l'industrie touristique du Centre-du-Québec en février dernier.