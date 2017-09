Laurence Vincent-Lapointe et Katie Vincent sacrées championnes du monde

Laurence Vincent-Lapointe et Katie Vincent ont décroché le titre de championnes du monde au C-2 500 m en canoë-kayak de vitesse, samedi, à Racice, en République tchèque.

Le duo a franchi la ligne d’arrivée en 1 min 56 s 752/1000. Les Canadiennes ont devancé de 0,512 seconde les Russes Irina Andreeva et Olesia Romasenko. Les Bélarusses Alena Nazdrova et Kamila Bobr (1:57,858) ont monté sur la troisième marche du podium.

En finale du K-2 200 m, Ryan Cochrane et Pierre-Luc Poulin ont conclu en 8e place avec un temps de 31,962 s.

Les Hongrois Mark Balaska et Balazs Birkas (30,912 s) ont remporté la course. L’argent est revenu aux Espagnols Carlos Garrote et Cristian Toro (31,278 s) et le bronze aux Serbes Nebojsa Grujic et Marko Novakovic (31,451 s).