Le budget de Trois-Rivières rejeté

Le budget de la Ville de Trois-Rivières a été rejeté lundi par huit conseillers contre six. Le controversé projet du Colisée aurait pesé dans la balance.

Le conseiller municipal, Claude Ferron, estime que le projet du Colisée et le manque de pistes cyclables font partie des éléments ayant mené à ce vote.

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2020 a aussi été rejeté par les mêmes conseillers.

Le ton a monté lors des explications entre le maire et les conseillers municipaux ayant voté contre le budget 2018 dans sa mouture actuelle.

Le budget 2018 prévoyait une hausse de 0,9 % de l'impôt municipal, encore cette année, soit près de deux fois moins que le taux de l'inflation. Le budget totalisait 263,2 millions de dollars, une progression comparativement au 255,7 millions de dollars de l'année 2017.

C'est toutefois le contenu du PTI qui posait problème aux conseillers.

Le conseiller municipal, Denis Roy, indique que la majorité des élus voulaient envoyer un message progressiste avec ce budget. Ils voulaient notamment ne pas avoir de gel de l'impôt municipal, doubler les sommes allouées à la plantation d'arbres et augmenter le montant pour l'aménagement de nouvelles pistes cyclables.

« La conversation qu'on aurait dû avoir avant le budget, on va être obligé de l'avoir maintenant. [...]On a eu des présentations pré-budgétaires, pas des discussions. Ce budget-là était ficelé avant qu'on soit élu », avance M. Roy.

Le maire Yves Lévesque considère que ce vote a été politique. « Certains n'ont pas digéré ma réélection. [...] Quand on arrive et on bloque déjà, j'ai jamais vu ça. [...] Tu peux pas voter contre un PTI de 250 millions pour un élément de 3 millions de pistes cyclables », a affirmé le maire au micro de 360 PM.

Conseillers contre le budget :

Pier-Luc Fortin

Dany Carpentier

Marianick Mercure

François Belisle

Denis Roy

Claude Ferron

Luc Tremblay

Pierre Montreuil

Conseillers en faveur du budget :

Valérie Renaud Martin

Michel Cormier

Sabrina Roy

Maryse Bellemare

Ginette Bellemare

Daniel Cournoyer

La dernière fois qu'un budget avait été rejeté à Trois-Rivières, c'était en 2009. Le conseil a jusqu'au 31 janvier 2018 pour s'entendre et adopter le budget.