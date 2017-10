Le Digihub à l'honneur au prochain sommet du G7 dans Charlevoix

Le Digihub de Shawinigan sera à l'honneur lors du sommet du G7 qui aura lieu l'an prochain dans Charlevoix. Le gouvernement canadien a annoncé lundi qu'elle lui confie la responsabilité d'organiser une vitrine technologique qui reflètera les innovations développées au pays.

La réunion des pays industrialisés se tiendra les 8 et 9 juin à la Malbaie. Plus de 3000 dignitaires et 2500 journalistes de partout dans le monde y sont attendus.

Comme hôte de ce sommet, le Canada veut profiter de l’événement pour faire connaître les entreprises technologiques du pays. Le Digihub est mandaté pour organiser ce rassemblement.

Une reconnaissance d’envergure

Cette entente est la plus importante annonce de toute l’histoire de la Ville, selon le maire sortant Michel Angers.

Le directeur général du Digihub, Philippe Nadeau, souligne que le Digihub regroupe des entreprises « uniques » qui, dans certains domaines, sont « en avance sur tout le monde ».

On innove vraiment, c’est ce que reconnaît le gouvernement, on sait innover et on sait comment rassembler les bons acteurs dans nos pôles spécialisés pour aller plus loin et on va faire ça pour le G7.

Philippe Nadeau, directeur général Digihub