Le dossier de Marie-Lou Beauchamp Fillion reporté au 13 mars

Au palais de justice de Trois-Rivières, le dossier de Marie-Lou Beauchamp Fillion, accusée du meurtre prémédité de son enfant de deux ans, a été reporté au 13 mars.

La Couronne a transmis vendredi les derniers éléments de preuve qu’elle détient à son avocate, Me Pénélope Provencher.

Lors de la séance du 13 mars, on devrait en apprendre un peu plus sur la suite du dossier, notamment s’il y aura ou non la tenue d’une enquête préliminaire.

Le 1er septembre dernier, les policiers avaient été appelés à se rendre au logement de Marie-Lou Beauchamp-Filion, sur la rue Cyr, à Bécancour. Ils y ont trouvé son enfant en arrêt cardiorespiratoire.

La mère avait aussi été transportée à l'hôpital puisqu'on craignait pour sa vie.