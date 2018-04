Le duel Kean-Braidwood aura lieu à Shawinigan

C'est officiel : le boxeur de Trois-Rivières Simon Kean affrontera le cogneur britanno-colombien Adam Braidwood. Le gala de boxe aura lieu le samedi 16 juin au Centre Gervais auto de Shawinigan.

Les organisateurs, Eye of the Tiger Management et les Cataractes de Shawinigan, ont présenté jeudi une partie des boxeurs qui monteront dans le ring pour l’occasion.

Yves Ulysse Junior et le Trifluvien François Pratte seront notamment de la carte, contre des adversaires qui n’ont pas encore été déterminés.

Les deux poids lourds qui s’affronteront lors du combat principal, Kean et Braidwood, se sont échangé quelques insultes, comme ils le font depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux.

En raison de l’animosité entre les deux pugilistes et de leur niveau, les organisateurs prévoient un combat relevé.

Shawinigan a devancé de plus grandes villes

Pour Eye of the Tiger Management, le gala présenté l’hiver dernier à Shawinigan a favorisé le Centre Gervais auto face à des amphithéâtres majeurs comme le Centre Bell, la Place Bell et le Centre Vidéotron.

Les billets seront mis en vente vendredi, dès 10 h.