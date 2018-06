Le festival DansEncore célèbre un record de popularité

Le 24e festival DansEncore prend fin dimanche et les organisateurs ont le sentiment du devoir accompli. L'intérêt pour l'événement ne se dément pas, même que les danseurs amateurs sont de plus en plus nombreux.

Cette année, près de 4 200 participants se sont inscrits, soit 800 de plus que l'an dernier. C'est un record. Ils proviennent du Québec, mais aussi de l'Ontario et des Maritimes, notamment du Nouveau-Brunswick.

Les organisateurs ont dû s'adapter à cette affluence exceptionnelle. Une deuxième salle a d'ailleurs dû être réservée par l'organisation pour la tenue des compétitions.

L'organisation attribue notamment le succès du festival à la popularité des émissions de danse au petit écran.

« Il y a plusieurs émissions qui sont très populaires, dit la coordonnatrice Claire Mayer. C'est certain que ça nous aide toujours. Toutes les grosses compétitions qui sont faites ici au Québec ont augmenté leurs chiffres d'achalandage ».

Ce sont les jeunes danseurs qui sont exceptionnellement nombreux cette année.

En plus des compétitions de troupes amateurs, des spectacles et des classes de maitres ont été présentés pour cette 24e année d'activités au centre-ville.

Une centaine de danseurs professionnels de renom, provenant de huit pays différents, ont participé au festival.

En route vers le 25e festival

L'organisation estime qu'elle doit prévoir le 25e anniversaire l'an prochain en fonction de la popularité grandissante.

« On est obligés de penser déjà à comment on va accueillir les gens l'an prochain pour ne pas qu'il y ait de débordement de foule. Il faut voir un petit peu plus grand », dit Claire Mayer.

L'organisation estimait à 52 000 le nombre de visiteurs attendus dans les rues de Trois-Rivières au cours la fin de semaine.

D'après les informations de Camille Carpentier