Le NPD en tournée chez les entrepreneurs de la région

Des entreprises de la région ont reçu mardi la visite du lieutenant québécois du Nouveau Parti démocratique (NPD), Alexandre Boulerice. Le député de la circonscription de Rosemont-La Petite-Patrie participe à une tournée provinciale pour rencontrer les entrepreneurs en région.

En compagnie du député fédéral Robert Aubin, Alexandre Boulerice s'est rendu chez l’entreprise Béton Provincial mardi.

La direction de l'entreprise trifluvienne a présenté les 250 dalles de béton en fabrication qui serviront à la construction du nouveau pont Champlain.

D'autres visites étaient prévues à l'usine Produits forestiers Arbec du secteur Cap-de-la-Madeleine et chez l'entreprise MF2 Aéro, qui conçoit et fabrique des pièces usinées.

L'objectif derrière ces rencontres est de mieux rapporter la réalité des entrepreneurs régionaux à la Chambre des communes.

Il faut être capable d’écouter les Québécois et des Québécoises, des plus grosses compagnies aux plus petites microbrasseries, qui viennent de se lancer en affaires. Alexandre Boulerice, député de Rosement-La Petite-Patrie

« À l'heure où on est en train de renégocier de grands traités internationaux, ça touche directement les entrepreneurs de chez nous, dit pour sa part Robert Aubin. J'ai envie d'entendre ce qu'ils ont à dire et quelles sont leurs inquiétudes s'ils en ont. »

Les défis du nouveau chef

Dans les jours suivant l'élection du nouveau chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, un sondage de la firme Angus Reid a révélé qu’un Québécois sur deux ne voterait pas pour un parti dont le chef porte le turban ou autre signe religieux.

Par ailleurs, 70 % des Québécois croient que la religion de Jagmeet Singh va nuire au NPD lors des prochaines élections fédérales.

Ces résultats n'inquiètent pas du tout les deux députés.

« Je suis totalement rassuré par le fait que Jagmeet Singh prenne ses décisions politiques en fonction du bien commun et non en fonction de ses convictions, de ses croyances personnelles. Tout le monde en a et c’est normal », lance Alexandre Boulerice.

Avec les informations d'Olivier Caron.