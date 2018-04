Le Parc industriel et portuaire de Bécancour connaît un engouement « exceptionnel »

Le Parc industriel et portuaire de Bécancour est convoité par plusieurs entreprises locales et par des multinationales. Le PDG de la Société du Parc, Maurice Richard, rapporte qu'une vingtaine de projets industriels et commerciaux sont sur la table.

22 dossiers de projets sont présentement en chantier ou à l’étude au Parc industriel et portuaire de Bécancour.

De ce nombre, huit ont fait l’objet d’une option d’achat sur un terrain.

C’est exceptionnel. Ça fait des années qu’on n’a pas vu ça! Le PDG de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour, Maurice Richard, en entrevue à Facteur matinal

L’entreprise Flora Agritech a annoncé mercredi son intention de construire une usine de production et de transformation de cannabis au parc.

Le projet représente un investissement de 40 millions de dollars.

Un projet sérieux, selon Maurice Richard

Flora Agritech a justement déposé une option d’achat sur un lot à l’est du boulevard Arthur-Sicard.

« Quand on prend une option sur un terrain, ça démontre le sérieux », a souligné Maurice Richard au micro de l’émission Facteur matinal. « C’est qu’on est rendu assez loin pour choisir cet espace physique là, qu’on est avancé dans notre financement, qu’on est prêt à verser tous les mois des versements. »

L’engouement actuel pour le Parc industriel et portuaire de Bécancour survient alors que l’une des entreprises qui y est établie, l’Aluminerie de Bécancour (ABI), est en lock-out depuis janvier.

Dans les dernières années, plusieurs projets d’importance annoncés à Bécancour n’ont finalement pas encore vu le jour, comme ceux des entreprises IFFCO Canada et Minéraux rares Quest.