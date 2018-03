Le père de Bibi donnera des cours de marionnette à l’UQTR

L’artiste marionnettiste Michel Ledoux, qui a créé les marionnettes de Bibi et de Théo, enseignera l’été prochain l’art de la marionnette aux éducateurs et aux enseignants. Le cours unique au Québec de formation continue sera offert à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

La chargée de cours au Département des sciences de l’éducation de l’UQTR France Lafleur donnera le cours de concert avec Michel Ledoux. C’est elle qui a eu l’idée de cette nouvelle formation après avoir invité le marionnettiste dans un de ses propres cours.

« C’est un médium qui est très utile pour permettre aux enfants de s’exprimer », a expliqué Michel Ledoux en entrevue à Facteur matinal. « Avec une marionnette, on n’est pas vu, on n’est pas au premier plan, on peut transmettre l’émotion par le personnage. »

France Lafleur croit que la marionnette peut être « un outil pédagogique hors du commun », qui permet d’apprendre par le plaisir.