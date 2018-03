Le Salon du livre de Trois-Rivières dévoile sa programmation

Le 30e Salon du livre de Trois-Rivières a dévoilé mardi sa programmation. Plus de 350 auteurs de 200 maisons d'édition partageront leur amour de la lecture et de l'écriture aux Trifluviens.

Un texte de Catherine Bouchard

Plusieurs auteurs connus du grand public seront présents tels que le président d'honneur, Alexandre Jardin, la romancière Marie Laberge, le membre du groupe Loco Locass et auteur, Biz, ainsi que l'essayiste Alain Denault.

De nombreuses activités sont prévues du 22 au 25 mars, notamment des conférences sur les voyages, la chick lit, le climat et le sens de l'engagement.

L'organisation a fait plusieurs efforts pour tenter d'intéresser les jeunes adultes à cet événement. D'ailleurs, parmi les nouveautés, une dictée textée aura lieu vendredi.

Les participants écouteront Alexandre Jardin narrer la dictée et devront envoyer le texte par texto. L'événement sera diffusé en direct sur Facebook et se déroulera en simultané sur trois continents différents, dans le cadre des Journées internationales de la francophonie en Mauricie.

« La dictée textée, je trouve cela fort original. C'est une activité qui va peut-être accrocher une clientèle avec laquelle on a un petit plus de difficultés à rejoindre les jeunes. À partir du moment où les élèves arrêtent de venir avec l'école à 17 ans jusqu'au moment où ils reviennent avec leurs enfants autour de 30 ans, c'est une tranche d'âge qui est un petit peu plus difficile à rejoindre », élabore la directrice générale du Salon du livre de Trois-Rivières, Julie Brosseau.

Les finalistes du Prix des nouvelles voix de la littérature, qui récompense la relève littéraire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, ont aussi été révélés mardi matin.

Christine Beaulieu et sa pièce J'aime Hydro, Pierre Drouin et son autofiction Déposer Carole, ainsi que Caroline Roy-Element et Mathilde Cinq-Mars pour Le dernier mot sont tous en liste pour remporter la bourse de 1000 $. Le gagnant sera dévoilé jeudi soir.