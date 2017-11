Les aventures d'Amos Daragon publiées en Chine

Perro Éditeur a annoncé la signature d'une entente avec Shanghai Fengxuan Comic Co, un éditeur de la métropole chinoise.

Bryan Perro affirme être en discussion avec l’éditeur depuis six mois. Le premier tome a déjà été traduit.

« C’est un immense marché, se réjouit l’auteur de Shawinigan. Le dernier succès de la maison d’édition avec laquelle je signe, c’est 30 millions d’albums vendus. »

C’est un marché qui est en pleine émergence, qui cherche beaucoup de produits qui viennent d’ailleurs. Bryan Perro

Les livres à succès de l'auteur Bryan Perro sont déjà traduits dans 22 langues.

Selon l’auteur, les thèmes abordés dans les aventures de son personnage fantastique seront séduire les lecteurs chinois.

« Amos Daragon rejoint beaucoup de principes d’Asie. Il n’y a pas de bien et de mal, ou de notions culturelles. On parle beaucoup d’écologie et c’est un thème qui revient beaucoup en Chine en ce moment. Ces thématiques peuvent rejoindre ce large public-là. »

Les romans seront disponibles sur le marché chinois d’ici quelques mois.