Les éducatrices en CPE du Centre-du-Québec votent pour la grève illimitée

Dimanche, les travailleuses d'une vingtaine de CPE du Centre-du-Québec ont voté à 90 % en faveur d'une grève générale illimitée.

Cette grève sera appliquée au moment jugé opportun.

Ces travailleuses veulent obtenir ce qui a été négocié dans l'ensemble des autres régions. « Avec ce vote, nos membres ont voulu adresser un message aux employeurs qu'elles ont été plus que patientes jusqu'à maintenant, et qu'un coup de barre doit être donné rapidement pour enfin conclure, après plus de trois ans de négociation, une entente satisfaisante. Le temps d'un règlement est enfin arrivé », a affirmé la présidente du Syndicat régional des CPE du Cœur du Québec, Dominique Jutras.

Des CPE de Drummondville, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Victoriaville, Plessisville, Trois-Rivières, Shawinigan, Grand-Mère, La Tuque et de Nicolet sont visés par cette négociation.

Les pourparlers achoppent principalement sur les questions d'organisation du travail, dont les horaires, la liste de rappel, les choix de vacances et l'ancienneté.