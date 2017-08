Les festivités du Grand Prix de Trois-Rivières reprennent

Après trois jours de pause, le défilé des voitures du Grand Prix de Trois-Rivières marque le coup d'envoi du deuxième week-end de festivités. Les bolides partaient du circuit Gilles-Villeneuve pour se rendre au parc portuaire.

Tant les remorques de la série NASCAR que les voitures de la course Nissan Micra étaient du défilé. Les pilotes ont aussi fait une apparition au parc portuaire, au grand plaisir des amateurs de course automobile.

C’était l’occasion pour ces derniers d’obtenir des autographes et de prendre des photos avec leurs pilotes préférés : la présence d’Alexandre Tagliani, d’Andrew Ranger et des frères Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin était attendue.

On va tout donner pour gagner. – Louis Philippe Dumoulin

« On est vraiment choyés de faire partie de cet événement-là. Trois-Rivières, c’est chez nous. On a commencé grâce au Grand-Prix de Trois-Rivières. Les Trifluviens nous ont toujours soutenus », explique Jean-François Dumoulin.

Les activités sur le circuit Gilles-Villeneuve vont commencer vendredi, dès 11 h 30. Les courses de la série NASCAR Pinty’s et de la coupe Nissan Micra sont les événements phares de la fin de semaine.