Les infrastructures et les services : en a-t-on pour notre argent?

Des trois pôles régionaux que sont Trois-Rivières, Sherbrooke et Saguenay, c'est chez les Trifluviens que l'on retrouve le moins de cols bleus en nombre réel et par habitant. Une statistique qui se reflète donc dans le déneigement des infrastructures routières et des trottoirs, puisque 80 % des opérations sont effectuées par des entrepreneurs privés à contrat avec la Ville. C'est plutôt 35 % à Saguenay et 24 % à Sherbrooke. Qu'en est-il des coûts associés au déneigement?

Un texte de Marie-Ève Trudel

Le déneigement

Par rapport aux montants prévus au budget en 2017, déneiger un kilomètre de réseau routier coûte 11 102 dollars à Trois-Rivières. Les deux autres pôles régionaux font une économie de quelques milliers de dollars par kilomètre déneigé.

Si ce tableau ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

À noter par ailleurs que Trois-Rivières reçoit 241 centimètres de neige en moyenne par année. Les bordées enregistrées à Sherbrooke et à Saguenay sont du même ordre, soient respectivement de 247 et 253 centimètres.

Les pistes cyclables

À Trois-Rivières, l’entretien des 102 kilomètres de voies cyclables est fait en partie par la Ville, en partie au privé.

Ce n’est pas le cas à Sherbrooke, où les pistes cyclables sont entièrement du ressort des cols bleus.

Il n'a pas été possible d'avoir la même base de comparaison quant aux coûts associés aux pistes cyclables pour chacune des villes, ni d'avoir les données précises pour Saguenay.

Les routes

En 2017, la Ville de Trois-Rivières a prévu 15 M$ pour la réfection des infrastructures routières et des trottoirs.

C’est 15,3 M$ à Sherbrooke.

Saguenay prévoit quant à elle consacrer entre 20 et 25 M$ en réfection de chaussées.

La sécurité publique

Les trois pôles régionaux ont leur propre corps de police et service de sécurité incendie.

Elles prévoient des montants similaires pour la sécurité publique, soient 42 M$ à Trois-Rivières, 44 M$ à Sherbrooke et 45 M$ à Saguenay.

Par ailleurs, tout comme pour les cols bleus, c’est à Sherbrooke qu’on dénombre le plus de policiers permanents en nombre réel et par habitant.

Si ce tableau ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

Le transport en commun

En 2017, la contribution municipale au réseau de transport en commun est de 5,3 M$ à Trois-Rivières. Elle est plus du double à Saguenay : 11 M$. Et plus du triple à Sherbrooke : 15,2 M$.

Si ce tableau ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

L’utilisateur débourse sensiblement le même montant pour une passe d’autobus mensuelle à Trois-Rivières et à Saguenay. Il faut toutefois compter près de huit dollars de plus par mois à Sherbrooke.

Les Sherbrookois paient davantage pour un service largement plus utilisé.

La Société de transports de Trois-Rivières enregistre 3 400 000 déplacements par année à Trois-Rivières. Celle de Sherbrooke : 7 800 000 déplacements. La Société de transports de Saguenay compte 2 920 000 utilisateurs par année.