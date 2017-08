Les parents canadiens s'attendent à dépenser davantage pour les fournitures scolaires

Les parents canadiens prévoient dépenser 183 $ par enfant pour les fournitures scolaires cette année, selon un sondage réalisé par la firme de remises d'argent en ligne Ebates.ca. C'est 28 $ de plus qu'en 2014.

Le magasinage en ligne pour la rentrée scolaire serait aussi de plus en plus populaire, selon le sondage. Deux Canadiens sur trois font des achats sur Internet, soit deux fois plus qu'en 2014.

La plupart des citoyens privilégient ce mode d'achat, parce qu'ils estiment pouvoir y obtenir de meilleures aubaines.

Les dépenses ou un horaire chargé sont les deux plus importants facteurs de stress durant la période des achats pour la rentrée scolaire, pour la majorité des parents sondés.

Plusieurs parents préfèrent toutefois se déplacer avec leurs enfants pour voir les articles de près.

Une mère de Trois-Rivières, Valérie Noël, croit qu'il est plus facile d'être certain des éléments achetés en magasin.

« Je trouve ça plus facile pour nous de voir les choses pour être certaine que c'est bien ce qu'on recherche. En ligne, parfois, on a de la misère à voir les choses avant que ça arrive », avance Mme Noël.

Nancy Kukovica indique que les vêtements font aussi partie des dépenses importantes de la rentrée scolaire.

« Cette année, on a eu à changer les sacs à dos, donc c'est sûr c'est quand même une bonne dépense, affirme la mère de deux enfants. [...] Ça dépend des années, mais ça dépend aussi de la garde-robe, quand les enfants grandissent rapidement, il faut racheter des vêtements. »

Tout de même, dans ce sondage, plus du tiers des parents disent aimer la rentrée scolaire notamment pour le retour à un horaire plus régulier et ils sont heureux que leurs enfants poursuivent leur apprentissage.

Avec des informations de Marilyn Marceau