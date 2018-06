Les recherches pour retrouver Mélissa Blais reprennent

La Sûreté du Québec (SQ) procédera à des recherches, mercredi, dans un secteur situé à l'ouest de Louiseville, pour retrouver Mélissa Blais, portée disparue depuis le 2 novembre dernier.

Une équipe de six policiers en véhicules tout-terrain arpentera le secteur qui longe l'autoroute 40 entre les kilomètres 151 et 174.

Un poste de commandement de la SQ a aussi été érigé au centre-ville de Louiseville.

Mélissa Blais, 34 ans, de Yamachiche, a été vue pour la dernière fois le 2 novembre dernier, vers 2 h 30 à Louiseville. Elle sortait d’un bar du centre-ville.

Les nombreuses recherches effectuées au cours des derniers mois, terrestres, aériennes et sous-marines, n'ont rien donné.

La résidente de Yamachiche n’a jamais été revue et sa voiture, une Toyota Corolla 2011 noire immatriculée Y70 FAD, n’a jamais été retrouvée non plus.

Un poste de commandement de la Sûreté du Québec (SQ) a été installé à plusieurs reprises devant l'hôtel de ville de Louiseville afin de recueillir des informations pouvant faire avancer l'enquête sur la disparition de Mélissa Blais.

L’enquête est toujours en cours et une récompense de 5000 $ est toujours offerte par Jeunesse au Soleil pour aider à retrouver la mère de famille.