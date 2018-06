Nouveau Centre de pédiatrie sociale à Shawinigan

Le Centre de pédiatrie sociale de Shawinigan est officiellement inauguré. Depuis le 21 février dernier, ce centre offre gratuitement des soins médicaux et psychosociaux aux enfants de la région vivant une situation de vulnérabilité.

Près d'une quarantaine d'enfants et d'adolescents de Shawinigan bénéficient déjà des services du Centre de pédiatrie sociale au centre Coude à Coude. Une prise en charge de cent enfants est prévue au cours de la prochaine année.

Selon le docteur François Chrétien, directeur médical du Centre de pédiatrie sociale Coude à coude de Shawinigan, cette clinique comblera un réel besoin dans la région et permettra de rejoindre les parents des milieux plus défavorisés. « C’est que le contexte dans lequel est faite une rencontre traditionnelle dans un bureau de médecin ne permet pas d’aller chercher l’ensemble [des informations] des intervenants et l’ensemble du milieu de l’enfant », explique-t-il.

On dit souvent que ça prend tout un village pour s’occuper d’un enfant, donc plusieurs intervenants. François Chrétien, pédiatre et directeur médical du Centre de pédiatrie sociale Coude à coude

Le pédiatre est convaincu que cette approche, d’abord proposée par le Dr Julien il y a une trentaine d’années en milieux défavorisés, a fait ses preuves. « Le fait de faire dans la proximité et dans un contexte d’une cuisine de famille parce que nous, notre clinique, c’est pas un bureau traditionnel, c’est une assemblée de cuisine, on partage de l’information tout le monde ensemble avec au centre l’enfant et ensuite, on essaie de comprendre finalement les besoins de cet enfant-là », renchérit-il.

Le centre pédiatrique espère maintenant obtenir la certification de la Fondation du Dr Julien dans environ 18 mois.