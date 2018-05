Nouveaux tarifs de loisirs : les citoyens de North Hatley manifestent

La salle du conseil municipal de North Hatley était bondée lundi soir. De nombreux résidents étaient présents pour dénoncer de nouvelles règles entourant les services de loisirs et les heures d'accès à la plage de l'endroit.

Les heures d'accès à la plage seront réduites et les contributions des familles résidentes et non résidentes sont augmentées respectivement de 200 et 300 $ par année pour avoir accès aux loisirs.

La semaine dernière, les membres du comité qui gérait, depuis plusieurs années, les activités récréatives de la municipalité ont démissionné en bloc devant la façon d'agir du conseil municipal. Depuis 52 ans, les bénévoles de la Société récréative ont la tâche de gérer les cours de voile, de tennis et de natation de North Hatley.

Une pétition de 500 noms en faveur de la création d'un comité conjoint pour dénouer l'impasse a été déposée aux élus lundi soir. « C'est toujours la Municipalité qui décide. C'est autoritaire. Ce n'est jamais arrivé qu'il y ait une rencontre avec la population. C'est ça, point à la ligne », déplore celle qui est derrière cette pétition, Dominique Cyr.

Une centaine de citoyens ont aussi manifesté à l'extérieur de l'hôtel de ville. « Il y avait beaucoup d'enfants. Ce sont les enfants qu'on va pénaliser, qui n'auront plus les moyens d'aller à la plage parce que les frais vont être trop élevés », rappelle celle qui est également membre de l'Action bénévole de North Hatley.

C'est la seule plage en Amérique du Nord avec une clôture barrée. On s'est fait dire que c'était une question d'assurance. Je ne sais pas si les autres n'ont pas d'assurance. Ça semble être géré comme une piscine. C'est ça qu'on reproche à la Municipalité. Dominique Cyr, instigatrice de la pétition

Les membres du comité de loisirs soutiennent qu'ils continueront la mobilisation tant que la situation ne sera pas réglée.