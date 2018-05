Nouvelle mobilisation pour une consigne sur les bouteilles de vin

Des syndicats reviennent à la charge pour réclamer l'instauration d'une consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux vendues à la Société des alcools du Québec. Les militants visiteront plusieurs succursales de la SAQ, ce samedi, pour inciter les citoyens à signer une pétition en ce sens.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne « Je signe pour la consigne/Verre : la fin du gaspillage ».

Une première séance de signatures a eu lieu en décembre. Une pétition en ligne est aussi disponible sur le site de l'Assemblée nationale.

« Selon les dernières données disponibles, seulement 14 % du verre déposé dans nos bacs à recyclage a droit à une seconde vie. Nous savons que ce pourcentage a quelque peu augmenté, mais le reste se retrouve toujours dans des sites d'enfouissement. Voilà pourquoi, au même moment, l'usine d'Owens Illinois doit acheter du verre à fort prix dans le reste du Canada et aux États-Unis. Cette situation est totalement absurde », lance l'adjoint au directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

« La SAQ dispose d'un réseau de distribution efficace et bien implanté dans toutes les régions du Québec. Les camions se rendent remplis de bouteilles dans plusieurs points de vente et de distribution pour ensuite revenir vides vers les entrepôts. On peut facilement penser à un système de consigne intelligent en tirant profit de l'extraordinaire réseau de distribution de la SAQ », ajoute le président du Syndicat canadien de la fonction publique, Denis Bolduc.