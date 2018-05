Nouvelle saison de l'OSTR : plus accessible, festive et lumineuse

C'est à la salle La Pietà de l'école Val Marie que le chef d'orchestre Jacques Lacombe a dévoilé la programmation de la saison 2018-2019 de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR). C'est la première fois, depuis 2006, que le chef ne sera pas à la barre de l'OSTR au cours de la prochaine saison puisqu'il a annoncé qu'il prenait un congé sabbatique de 12 mois.

Au cours de la prochaine année, six chefs d’orchestre invités se succéderont au podium pour remplacer Jacques Lacombe, soit Dina Gilbert, Adam Johnson, David Lefèvre, Daniel Myssyk, Raymond Perrin et Stephen Smith.

Cette année, le dévoilement de la nouvelle saison de l’OSTR prend un sens particulier, puisque pour la première fois depuis 2006, je ne serai pas à la barre de l’OSTR. Jacques Lacombe, directeur artistique et chef attitré de l’OSTR

L’OSTR promet une saison accessible, festive et lumineuse et espère que tous les amateurs de musique pourront apprivoiser et découvrir la musique symphonique à travers le vaste répertoire proposé.

Une saison plus accessible

Cette nouvelle saison prendra son envol le 3 novembre avec les Planètes de Holst, dont on célèbre le centenaire, jumelé au Star Wars de Williams et au Concerto pour harmonica L’Astronote de Denis Lessard.

Puis, se succéderont un concert de Noël avec l’Ensemble Vocalys, une soirée mariant les Quatre saisons de Vivaldi à celles de Piazzolla, un concert consacré à la musique de film et le monumental Carmina Burana de Orff.

Préparés par Raymond Perrin, les choristes du Chœur de l’OSTR participeront à trois concerts. L’orchestre accueillera à nouveau dans ses rangs les élèves avancés du Conservatoire de musique de Trois-Rivières à deux occasions.

Les jeunes élèves du primaire ne seront pas en reste avec le retour d’OSTR_web et la poursuite du programme musical BOUM.